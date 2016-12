2 aprile 2014 L'artista francese Abraham Poincheval vivrà due settimane nella pancia di un orso Dal 1 aprile si esibisce al Museo della Caccia e delle Scienze Naturali di Parigi Tweet google 0 Invia ad un amico

18:33 - Due settimane nella pancia dell'orso: è la singolare performance dell'artista francese Abraham Poincheval, 32 anni. Dal 1 al 13 aprile sarà protagonista dell'installazione Dans La Peau de l'Ours - Nella pelle dell'orso, che lo vedrà mangiare, bere e dormire all'interno di un gigantesco orso impagliato. Poincheval non è nuovo a questo genere di stravaganze: già l'anno scorso si era esibito allo stesso modo al Centre for Contemporary Art a Digne, in Provenza.