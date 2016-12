L'artista che "disegna" con le nuvole

09:32 - L'artista spagnolo Martín Feijoó sogna a occhi aperti sin da quando era piccolo: "Da bambino mi dicevano che la forma delle nuvole era creata da un clown che abitava in cielo e che, per far divertire i più piccini, modellava i palloncini". Da questo ricordo infantile, si è fatto ispirare nell'ultimo suo viaggio in Messico. Ha cominciato a fotografare il cielo e a fare dei bozzetti. Il risultato è la serie di illustrazioni che ammirate nella gallery.