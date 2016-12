10 aprile 2014 L'artista che colleziona i segreti di New York Nova Pan si piazza nei parchi della città e chiede a dei perfetti sconosciuti di regalarle il proprio segreto. Per sdebitarsi racconta un episodio o un pensiero mai detto prima a nessun altro Tweet google 0 Invia ad un amico

09:04 - Tutti hanno segreti, perché non trasformare allora questi indicibili racconti in un'opera d'arte? E' l'idea della creativa Nova Pan che gira per New York con un tavolo, due sedie pieghevoli e due blocknotes. Si piazza nei parchi o in luoghi di passaggio e chiede a dei perfetti sconosciuti di regalarle il proprio segreto. Per sdebitarsi regala altrettanto: una piccola parte di sé, un episodio o un pensiero mai detto prima a nessun altro. Dopo tale scambio di confessioni, sia l'artista sia la persona coinvolta provano una sensazione di liberazione e serenità. Tutti i foglietti raccolti vengono pubblicati in forma anonima sui siti http://exchangesecrets.tumblr.com e www.facebook.com/exchangesecrets. L'obiettivo è di arrivare a collezionarne mille.