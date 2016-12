25 luglio 2014 L'arte troppo noiosa? Giro del mondo attraverso dieci opere sorprendenti E' il momento di ricredersi: gli artisti contemporanei sono infatti sempre più lanciati verso opere di grande impatto e spesso anche piuttosto spiritose Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:14 - L'arte è troppo noiosa per voi? Statue ed opere varie sono buone solo per prendere la polvere? E' il momento di ricredersi: gli artisti contemporanei sono infatti sempre più lanciati verso opere di grande impatto e spesso anche piuttosto spiritose. Ecco alcune delle più sorprendenti che si possono trovare in giro per il mondo.