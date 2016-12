15 gennaio 2014 L'abito di Michelle Obama è da museo Esposto al National Museum of American History di Washington anche il vestito del secondo giuramento, un'eccezione che premia lo stile della moglie di Barack Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:43 - L'eleganza di Michelle Obama è degna di essere tramandata ai posteri, tanto che il National Museum of American History di Washington ha deciso di mettere in vetrina anche l'abito con cui la First Lady ha accompagnato Barack per il suo secondo giuramento. Un eccezione, visto che di solito viene esposto solo il vestito indossato durante la prima cerimonia.

Fashion addicted presidenziale - L'abito rosso dello stilista Jason Wu con vistosa scollatura sulla schiena ha preso posto nella galleria come il vestito della cerimonia del primo giuramento. In quell'occasione, l'inquilina della Casa Bianca aveva scelto un modello dello stesso designer ma di colore bianco.



Lisa Kathleen Graddy, curatrice dello Smithsonian, a proposito della decisione di esporre anche il secondo abito ha detto: "E' ora di iniziare una nuova tradizione".