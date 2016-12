18:44 - Un cavaliere va in fiamme al galoppo su un cavallo, una giovane donna in abito tradizionale è in posa davanti alla sua yurta, tipica abitazione mobile asiatica, atleti possenti e flessibili volteggiano sugli equini. Niente salto in lungo, nuoto sincronizzato o lancio del giavellotto nelle Olimpiadi nomadi del Kirghizistan, ma un trionfo di folclore e tradizione che ha il sapore dei secoli passati.