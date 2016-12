Kieron, il Mini Monet di 11 anni

19:23 - Se il piccolo Kieron Williamson è stato ribattezzato "Mini Monet" da insigni esperti d'arte un motivo c'è. Basta guardare i suoi quadri per trovarlo immediatamente: il talento di questo giovanissimo pittore inglese di soli 11 anni è sorprendente e gareggia, ad armi pari, con quello del più noto padre dell'impressionismo.



I suoi paesaggi sorprendono i critici e incantano i collezionisti. Al punto che ogni sua mostra nella galleria di Ludham, nella contea di Norfolk in Gran Bretagna, dura sempre pochissimo: le tele di Kieron vanno a ruba in pochi minuti. Ha già messo da parte un considerevole gruzzoletto: 2 milioni di sterline.



Un suo paesaggio di Istanbul con la moschea di Solimano, per esempio, è stato venduto per quasi 16 mila pounds. Ha potuto così regalare ai genitori una nuova casa a Ludham, con annessa galleria d'arte dove tenere le affollatissime aste dei suoi quadri: la gente si accampa di fronte anche 48 ore prima dell'inizio e arriva da tutto il mondo.



La vita del "Maestro" di soli 11 anni è stata stravolta? Per nulla, rassicurano la mamma e il papà di Kieron: nella sua vita di adolescente c'è ancora spazio per il calcio e la playstation, quella per la pittura è una passione naturale che nessuno forza.