Katheryn Deprill, la "Burger King Baby", ritrova la madre su Facebook

12:00 - Arriva dagli Usa la storia a lieto fine di Katheryn Deprill, una ragazza di 27 anni meglio conosciuta come "Burger King Baby" che, grazie ad un accorato appello postato sulla sua pagina Facebook con tanto di fotografie, ha ritrovato la madre naturale che l'aveva abbandonata nel bagno di un Burger King ad Allentown. La giovane ha dato finalmente risposta alla sua identità riabbracciando dopo tanti anni di ricerca la donna che l'aveva messa al mondo ma non aveva avuto il coraggio di crescerla. Emozionata e felice dopo l'incontro ha scritto: "Mia madre era estremamente sconvolta quando mi ha lasciata, non era quello che voleva, ma sentiva di non poter fare altrimenti. Aveva solo 17 anni." Tutto è bene quel che finisce bene!