Javier Pèrez, l'arte che prende vita

15:34 - Quello che serve è fantasia e creatività. Bastano un pezzo di carta, una penna e qualche oggetto d'uso comune per creare delle piccole opere d'arte, ed è quello che ha fatto l'artista Javier Pérez sul suo profilo Instagram con il nome di Cintascotch. Spicchi di mandarini trasformati in polmoni, biscotti che diventano dei mappamondi e un grappolo d'uva tramutato in palloncini che fa alzare un bambino da terra.