Italiani tra i più indisciplinati in auto Uno su tre al cellulare mentre guida

12:35 - Italiani indisciplinati alla guida e, quando si parla di cellulare in auto, non sanno proprio rinunciare. E’ il risultato della ricerca condotta da AutoScout24, piattaforma online di motori, su un campione di oltre 30.000 automobilisti provenienti da Italia, Germania, Belgio, Spagna e Paesi Bassi. Il 34% degli italiani intervistati ha ammesso di usare con una certa frequenza il cellulare senza auricolare o il vivavoce, il 6% lo fa abitualmente, sorprende invece che gli automobilisti del Bel Paese facciano autocritica e si definiscano guidatori "poco rispettosi". Invece, tedeschi, olandesi e belgi si "promuovono" alla guida definendosi "prudenti".

Noi imprechiamo, ma c'è chi fa peggio - Lo studio mette in evidenza inoltre che è vero che gli italiani imprecano contro altri automobilisti ma, in questa poco edificante classifica, c’è chi fa peggio. Se il 59% degli italiani tende ad andare su tutte le furie all'interno del proprio abitacolo, ben il 61% dei belgi, il 62% degli spagnoli e addirittura il 70% dei tedeschi va spesso in escandescenza.Gli italiani riconquistano il primato quando si tratta di assicurarsi che le proprie “rimostranze” raggiungano il destinatario.



Gli olandesi i guidatori più rilassati - Sarà l’influenza di pellicole entrate nella storia del cinema come "Il sorpasso", fatto sta che abitualmente il 7% degli italiani, un vero record in Europa, prima di rivolgersi a un altro automobilista, si premura di abbassare il finestrino della propria auto. Gli olandesi, invece, risultano i guidatori europei più rilassati: uno su tre rimane sempre calmo e il 25% non esprime e non mostra la propria rabbia al volante. Strano ma vero gli automobilisti di casa nostra sono contrari all'eliminazione dei limiti di velocità.



Tutti d'accordo a imporre limiti severi di velocità - Secondo lo studio, il 75% è d’accordo a imporre un limite in particolare sulle autostrade perché lo considera il principale strumento attraverso cui ridurre gli incidenti. Gli italiani in questo caso si trovano d’accordo con belgi, spagnoli e olandesi. Non sorprende invece che siano proprio i rispettosi tedeschi a non voler rinunciare alla libertà di pigiare sull'acceleratore. Del resto la Germania è l’unico Paese europeo ad avere eliminato i limiti di velocità in alcune autostrade del Paese.