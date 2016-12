29 maggio 2014 Israele, il cliente disarma il rapinatore con una semplice mossa di karate L'uomo pratica le arti marziali fin da quando aveva 12 anni. La scena ripresa dalla telecamera a circuito chiuso di un negozio Tweet google 0 Invia ad un amico

13:45 - Un rapinatore armato di fucile e con il casco da motociclista in testa entra in un negozio in Israele e intima al commesso di consegnargli l'incasso. Ma un cliente presente alla scena in pochi istanti con una massa di karate disarma il malvivente e lo mette in fuga. L'eroe del giorno ammette di praticare le arti marziali fin da quando aveva 12 anni.