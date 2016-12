17 febbraio 2014 iPhone 6, la follia di un fanatico giapponese Anche se l'Apple non ha ancora ufficializzato l'uscita del nuovo smartphone, il blogger Yoggi è già in coda per aggiudicarsi il primo Melafonino Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:16 - Arriva dal Giappone lo stravagante primato di Yoggi, un blogger travestito da Melafonino che ha deciso di dare ufficialmente inizio a una fila d'attesa per l'arrivo negli store del nuovo iPhone 6.

Amante appassionato della bianca Mela, ossessionato dal desiderio di possedere per primo il nuovo smartphone griffato Apple, ha anticipato tutti i possibili acquirenti posizionandosi con una tuta nera e una scatola sulla testa a forma di iPhone davanti all'Apple store di Ginza. La bizzarra realtà vuole però che non siano ancora passati nemmeno sei mesi dall'uscita degli smartphone 5S e 5C, eppure questo premuroso fan ha preceduto anche la presentazione ufficiale del dispositivo da parte della casa di Cupertino. Ad attenderlo ovviamente una grande delusione: nessun iPhone 6 disponibile e una buona dose di pazienza da mantenere ancora per altri sette mesi circa.