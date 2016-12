Inghilterra, una miss troppo osé

13:25 - Una foto in topless ferma la corsa dell'aspirante miss Georgia Eden, la bellissima ragazza che sperava di diventare anche miss Inghilterra ma che è stata fermata durante il concorso di miss Oxfordshire. Il motivo? Troppo osé la sua foto in topless.

Lei indignata: "Era per beneficenza, faceva parte della campagna contro il cancro". Ma i giudici sono stati irremovibili.



Georgia ha postato un selfie a favore di una campagna contro il cancro, ed è successo il finimondo. Quello scatto era troppo osé. La miss appare come mamma l'ha fatta, nuda, senza la parte sopra del costume, e con la mano che le copre il prosperoso seno. Niente da fare, i promotori non ci stanno, e hanno escluso la ragazza dal concorso affermando: "Il topless è vietato e getta una luce sfavorevole sulle qualità morali indispensabili a un ruolo pubblico, qualunque esso sia".



Nonostante ciò, la quasi miss è una star sul web dove è già stata incoronata icona di stile. Il suo successo è mondiale e fa specie che ai nostri giorni, dove regna la visibilità in tutte le sue forme, si facciano poi simili dietrofront, proprio sulle sue.