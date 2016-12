India: spunta un leopardo e morde le terga

23:01 - Un leopardo ha seminato il terrore nel villaggio indiano di Bellarpur. Un video amatoriale mostra il felino mentre esce da un tetto di un'abitazione e attacca un uomo seminando il panico tra i cittadini. Le persone corrono e cercano in ogni modo di placare la sua ira, ma il felino sfiora anche altri uomini ferendoli. Dopo alcuni momenti di panico, il leopardo viene catturato dall' India's Forestry Department (corpo forestale) che afferma di volerlo rimettere nel suo habitat naturale. I protagonisti non dimenticheranno presto l'accaduto e intanto il video diventa virale. La mancanza di cibo spinge spesso gli animali ad avvicinarsi alle abitazioni, per questo in India tali episodi non sono molto rari.