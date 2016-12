9 agosto 2014 India, "mi regalo una camicia d'oro"

11:31 - Venti artigiani e 3.200 ore di lavoro per creare una camicia. Sia chiaro, non una camicia qualunque, ma una tutta d'oro: 4 chili di peso, sette bottoni da 18 e 22 carati e un valore di 170mila euro. E' l'ultima stravaganza del re del tessile indiano,Pankaj Parakh,che per il suo 45esimo compleanno si è fatto questo regalino. "Sono sempre stato affascinato dall'oro, fin dall'età di cinque anni", ha raccontato all'agenzia di stampa indiana Ians."Nel corso del tempo, questo interesse è diventato una vera passione. Era logico che volessi qualcosa in oro per i miei 45 anni". Per mostrare in pubblico il suo preziosissimo indumento,Pankajn non può fare a meno delle sue guardie del corpo: quattro per la precisione. Logico...certo.