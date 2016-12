18 marzo 2014 India, i Bishnois e la loro difesa della natura

11:34 - Nell'India settentrionale e centrale vivono 600mila Bashnois. Sono membri di una comunità, di una setta indù che dal 15esimo secolo vive seguendo i principi del Guru Jambheshwar. Il pensiero di questa figura spirituale era fondato sulla difesa della natura e degli esseri viventi. I membri della setta quindi vivono evitando di uccidere animali e abbattere alberi; anzi, li abbracciano in segno di amore.

I Bishnois sono conosciuti nel mondo come i primi protettori dell’ambiente. Oltre 500 anni fa hanno accettato gli insegnamenti di Jambheshwar e li portano avanti ancora oggi. Per questo motivo vivono in aperta campagna, in capanne circondate da coltivazioni e vegetazione. Niente elettricità, niente telefoni e altri strumenti tecnologici. I 29 principi (Bishnois significa proprio bis (venti) e noi (nove)) che dettano le loro giornate mirano alla simbiosi totale con la natura. Non mangiano carne e hanno l'abitudine di abbracciare e accarezzare le piante. Negli ultimi decenni hanno però aggiunto una sfida nel loro stile di vita, quella di ostacolare l'attività dei bracconieri.



Tra le loro particolarità, i Bishnois non utilizzano la plastica: "E' un male per l'ambiente, finisce nelle pance degli animali e talvolta li soffoca". L'India è un Paese in fase di sviluppo industriale, ma al suo interno ha quindi ancora una comunità che vive come se il tempo non fosse passato.