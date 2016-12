7 febbraio 2014 India, Chandre l'uomo con la coda che la gente venera come una divinità Ha 35 anni e una lunga peluria che gli cresce sulla schiena: per molti è la rincarnazione di Hunuman il dio-scimmia dell'induismo Tweet google 0 Invia ad un amico

19:23 - Si chiama Chandre Oraon, ha 35 anni, vive a Jalpaiguri, in India, ed è ritenuto la rincarnazione di Hunuman, il dio-scimmia dell'Induismo. Come è riuscito a guadagnarsi questa reputazione? Semplice... grazie alla sua coda. Sulla schiena di Chandre cresce infatti una peluria lunga quasi 40 centimetri: una vera e propria coda che gli ha fatto guadagnare fama e rispetto da molti abitanti del luogo, che si recano da lui per ricevere benedizioni.