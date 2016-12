13:35 - La rottura di un maxi acquario in un bar del Disney World di Orlando, in Florida, ha trasformato un momento di relax in un fuggi-fuggi generale per decine di persone presenti nel locali. L'incidente si è verificato lunedì al "T-Rex Cafe": secondo la testimonianza di Kate Wallace, citata dai media locali, lo staff del bar, dopo aver fatto allontanare i clienti, ha cercato in ogni modo di recuperare i pesci con alcuni retini.