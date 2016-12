20 agosto 2014 Incastrato in un seggiolone per bambini

Un bel pasticcio per Darren and friends Imbarazzante e grottesca avventura di un ragazzone in un hotel di Cambridge Tra molti tentativi di liberarsi andati a vuoto e... la geniale idea finale

18:03 - Comico e grottesco quanto è accaduto (davvero) a Darren. Che, in un hotel a Cambridge, si infila in un seggiolone e non riesce a uscirne nonostante tutti i tentativi. Solo l'aiuto dei suoi amici lo toglie alla fine dall'imbarazzante situazione, come rivelano foto e video pubblicati dal Daily News.

Il ragazzo si butta per terra, si contorce, cerca di sgusciare fuori, si strappa i pantaloni: tutto inutile. Finché a qualcuno non viene la geniale idea: smontare la sedia. Tra risate, e tanta vergogna, ecco come Darren riesce a liberarsi dall'ingombrante seggiola per bambini... poco adatta a un ragazzone come lui.