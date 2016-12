22 aprile 2014 In Arabia la torre più alta del mondo:

un chilometro per toccare il cielo Il Kingdom Tower di Gedda batterà il record di altezza del Burj Khalifa a Dubai

12:24 - Il primato del Burj Khalifa di Dubai sarà battuto entro il 2019. La torre più alta del mondo sorgerà a Gedda, in Arabia Saudita, e supererà il chilometro di altezza. Il Kingdom Tower, questo il nome del grattacielo, è un progetto del principe Al-Waleed bin Talal, nipote del re Abdullah. L'edificio avrà 200 piani e costerà 1,23 miliardi di dollari. Si "proietterà nel futuro come l’Arabia Saudita”, dicono i responsabili.

Un chilometro di altezza - I lavori di costruzione sono iniziati da poco, ma il progetto è pronto ormai da anni. Inizialmente la torre sarebbe dovuta arrivare a 1,6 chilometri di altezza, ma in un secondo momento i piani sono stati rivisti. Il Kingdom Tower si fermerà, si fa per dire, intorno al chilometro. L'altezza precisa non è stata ancora svelta, i progettisti temono che nel frattempo qualche altro magnate possa inserirsi nella corsa verso il cielo.



Lavori "principeschi" - L'idea del grattacielo di Gedda appartiene infatti al principe Al-Waleed bin Talal, 59 anni, ricchissimo uomo d'affari nonché nipote del re Abdullah. Il sovrano saudita ha appoggiato il progetto, che stabilirà il nuovo record mondiale in fatto di altezza di un edificio: il Kingdom Tower supererà di ben 170 metri il vecchio primato. Questo entro il 2019, data fissata per il termine dei lavori.



Finanziamenti record - La torre saudita avrà 200 piani e al suo interno ospiterà uffici, sale per conferenze, negozi e servizi di lusso. Per la costruzione saranno necessarie 80mila tonnellate di acciaio e 1,23 miliardi di dollari, finanziati dalla società Kingdom Holding Company, riporta il sito della Cnn. La torre, progettata da architetti americani, secondo gli investitori "si proietterà nel futuro, come l'Arabia".