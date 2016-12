7 maggio 2014 Impiegata riempie con latte umano il bricco dell'ufficio Il video ripreso da una telecamera di sicurezza fa il giro del web. Ma la domanda è lecita: vero o falso? Tweet google 0 Invia ad un amico

09:48 - Un'impiegata, elegante e anche affascinante, entra nella stanza del caffè di un ufficio americano. Si beve la sua tazza e poi si spoglia. Perché? Per riempire col proprio latte materno il cartone utilizzato da lei e probabilmente anche i suoi colleghi. E' la scena ripresa da una telecamera di sicurezza e che sta facendo il giro della Rete. La domanda che però tutti si pongono è sulla veridicità del filmato.

La donna sembra troppo in forma per essere una neo mamma. E poi il tutto è fatto con troppa disinvoltura rispetto alla caotica vita di un ufficio. Magari tra qualche giorno scopriremo che il video altro non è che l'ennesima operazione di marketing, per ora registriamo solo la strana situazione che questo filmato ci ha mostrato.