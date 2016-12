14 marzo 2014 Il video per la festa del papà

13:44 - Un padre povero e senza mezzi, un fallito. Un uomo che, per il figlio, non è mai stato un modello: anzi, il piccolo, crescendo, voleva essere tutto ciò che il padre non era stato: ricco, importante, rispettato. Finché, dopo la morte del padre, scopre il vero insegnamento del genitore: la vera ricchezza è dare con gioia. E' la trama di "Gift", il corto che, diretto dal regista Daniel Yam di Sindapore, per la festa del papà è già un cult in Rete.

Perché il padre, che dava la mancia al figlio solo per poi riprendergliela e custodirla in un salvadanaio, usava quel denaro per fare donazioni a un istituto di bambini disabili, ai quali insegnava anche, travestendosi da pagliaccio, a non abbandonare mai la speranza affrontando la vita con un sorriso.



E quando il figlio scopre che il padre donava il denaro a suo nome, si commuove e ripensa alla vita trascorsa con lui, capendo quale fosse l'intento più profondo dell'uomo: educare il figlio all'amore e all'altruismo con il motto "La misura della ricchezza non è quanto hai, ma quanto dai".