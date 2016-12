Il pancione diventa un'opera d'arte

17:45 - Prende ispirazione dai graffiti dei writer metropolitani, ma anche dalle fiabe e dai sogni della future mamme: Carrie Preston è un'artista inglese che vive in Cornovaglia e dipinge i pancioni delle donne in dolce attesa. Perché nascondere la nuova vita che cresce sotto anonime e tristi magliette? Meglio scoprire la rotondità e decorarla con tinte vivaci e disegni originali. Finora Carrie ha regalato un pancino alternativo a quasi 130 donne e di tutte loro ha provato a esaudire i desideri. Per ogni body painting la Preston impiega quasi due ore di lavoro e non è raro che il nascituro faccia sentire la propria gioia con calcetti o dolci movimenti.