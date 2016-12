Il monumento del Cristo Redentore di Rio de Janeiro arriva a Napoli

17:56 - Se state passeggiando per le strade di Napoli e vedete un monumento del Cristo Redentore come quello di Rio de Janeiro non temete, non siete in preda ad allucinazioni. Infatti, in Piazza Dante è comparsa improvvisamente una fedele riproduzione della celebre statua, alta più di venti metri, di quella situata sulla cima del Corcovado in Brasile.





L'iniziativa è partita dall'azienda italiana di telecomunicazioni Fastweb che ha organizzato un evento molto particolare che coinvolge migliaia di persone, sia per strada che sui social. L'obiettivo della società è dimostrare come, nella vita di oggi, grazie all'innovazione, i confini tra la vita reale e quella digitale spariscano, offrendoci ogni giorno nuove e inaspettate opportunità."L'apparizione della statua offre la prova semplice e tangibile di ciò che significa la connessione internet veloce".L'immagine scelta per la campagna è stata il Cristo poiché molto in voga per via dei mondiali brasiliani.



"A Napoli Fastweb è presente con rete in fibra ottica in circa 110 mila tra famiglie e imprese. La capitale partenopea e Rio sono due città molto distanti ma con tanto in comune nel proprio Dna: il calore delle persone, la fantasia, la gioia di vivere. Sono due città separate da un oceano che per un giorno saranno un solo luogo grazie ad internet e alla rete" ha commentato Danilo Vivarelli, direttore della Divisione e Consumer& Micro Business dell'azienda.