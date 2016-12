Il lato dolce della polizia islandeseSu Instagram le foto con i cuccioli

19 settembre 2014 Il lato dolce della polizia islandese

Su Instagram le foto con i cuccioli Una bici rosa acceso, zucchero filato rosa shocking, manette di Hello Kitty, un grande orso di peluche e tanti gattini: così si fanno ritrarre i poliziotti di Reykjavik

13:38 - A dispetto del paesaggio, i poliziotti islandesi non sono affatto di ghiaccio. Lo dimostrano le foto postate su Instagram, tutte in pose molto dolci, spesso in compagnia dei loro cuccioli preferiti. Qualcuno abbraccia il proprio cane, altri il micio, uno il pappagallo, un gruppo dà da mangiare alle oche. Non mancano i "selfie" scherzosi, come quello con un grande orso di peluche vestito da poliziotto il giorno di Natale, o con il gelato in mano. L'intento in realtà è serio: dimostrare la vicinanza alle persone, come ai bimbi ritratti in uno scatto. Anche se in queste foto sono stati i poliziotti a diventare...un pò bambini.