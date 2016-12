Il lancio dallo spazio visto con gli occhi di Felix Baumgartner

09:33 - "Quando sei lì in piedi in cima al mondo diventi così umile che non pensi più a battere i record, non pensi a ottenere dati scientifici. L'unica cosa che vuoi è tornare vivo", così Felix Baumgartner raccontava la sua impresa eccezionale, il lancio da un pallone a elio da oltre 39 mila metri dal suolo. Ora, grazie alle nuove immagini diffuse dalla GoPro - l'azienda produttrice delle telecamere che hanno filmato il record - è possibile rivivere con gli occhi del campione austriaco un'esperienza più unica che rara.