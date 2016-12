Il guanto di Spider-Man esiste davveroUn laser per lanciare ragnatele

13:12 - Per adesso è solo un prototipo, ma i fan dei fumetti possono già strabuzzare gli occhi. In Germania è stato creato il guanto di Spider-Man, del tutto simile a quello indossato da Peter Parker nelle sue avventure. Il guanto elettromagnetico è dotato di laser, lancia dei dardi e permette di recuperare oggetti a distanza, proprio come l'Uomo Ragno con le sue ragnatele.

Il guanto ha gli stessi colori di quello autentico, ma non solo. Ha anche le sue stesse funzionalità. Un video dimostrativo mostra quello che un aspirante supereroe può fare. La dotazione comprende un puntatore laser per mirare gli oggetti da colpire, attraverso dei dardi che, in alcuni casi, possono conficcarsi nell'obiettivo. A questo punto è possibile portare verso la mano l'oggetto con una corda automatica, come Spider-Man con le sue ragnatele. Il prototipo per ora consente di recuperare solo oggetti leggeri, ma con un po' di applicazione potrebbe consentire nuove "acrobazie".