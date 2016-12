Il guano di piccione sulla giacca di Putin? Un fake

20:52 - Sono bastate poche ore alla Rete per scoprire che il video del piccione che usa la giacca di Vladimir Putin come un water era in realtà un fake. In effetti la non reazione con cui Putin affrontava questa imbarazzante situazione sembrava andare ben al di là del semplice sangue freddo che anni e anni di Kgb devono avergli insegnato. Il discorso usato per questo scherzetto era quello che Putin aveva tenuto per le celebrazioni sulla fine della Seconda Guerra Mondiale. Una curiosità, il piccione sparava il suo "carico" proprio nel momento in cui Putin parlava di bombe.