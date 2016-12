27 maggio 2014 Il giro del mondo in topless è l'ultima

18:00 - In principio furono tre ballerine di Londra, poi a prendere il mondo di petto (nudo) si sono unite molte bellezze ai quattro angoli del globo. Così è diventata una mania virale il Topless Tour, la foto di schiena senza reggiseno con sfondi mozzafiato. C'è chi si diletta in cavalcate sexy indossando solo jeans, chi si siede su uno scoglio in slip e chi affronta il bungee jumping da un elicottero con solo l'imbracatura sul seno. Tutte, però, postano gli scatti e li inviano al profilo Instagram dedicato.