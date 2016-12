Il giorno della noia compie 60 anni 11 aprile 1954, "nessuna notizia"

15:44 - Nessuna nascita o morte famosa, nessun evento degno di nota. L'11 aprile 1954 fu il giorno più noioso di tutto il XX secolo. Furono 24 ore di "non notizie", come si dice in gergo giornalistico. Lo afferma William Tunstall-Pedoe, un docente dell'Università di Cambridge, che ha condotto una ricerca tramite un software chiamato "True Knowledge", analizzando i titoli dei giornali di tutto il mondo negli ultimi 100 anni.

Incubo per i giornalisti - In quel giorno di 60 anni fa, semplicemente, non avvenne nulla da poter ricordare. Tragedie, arresti, scandali, eventi, gossip. Nulla di nulla. Zero. L'11 aprile del '54 fu la domenica più noiosa della storia recente, un incubo per i giornalisti, che definiscono queste situazioni giornate di "non notizie".



Analisi con un software - Quelle 24 ore di piattume saranno ricordate da ora, grazie a William Tunstall-Pedoe, docente di scienze politiche dell'Università di Cambridge. Il professore ha analizzato, con un software chiamato "True Knowledge" (Vera Conoscenza), oltre 300 milioni di titoli di giornale a partire dal 1900. Il programma ha elaborato i dati, decretando quell'11 aprile il giorno più noioso. "Nessuno di importante è morto in quel giorno, nessun evento di rilevanza sembra essersi svolto e, nonostante in un tipico giorno del XX secolo sarebbero potute nascere molte persone importanti, per qualche ragione l’unico che può dire di essere nato l’11 aprile è Abdullah Atalar, un accademico turco. L’ironia della sorte vuole che quel giorno, secondo i miei calcoli, sia interessante proprio per essere stato incredibilmente noioso", ha spiegato Tunstall-Pedoe.