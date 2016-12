Il galateo del sushi: 10 regole su come si mangia e 5 errori da evitare

10:58 - In città i ristoranti aperti per tutto il mese di agosto non sono molti, anzi... Quelli giapponesi però non chiudono certo i battenti e sono sempre pronti a soddisfare la voglia di sushi degli italiani. Dal canto nostro, allora, prepariamoci al meglio alle delizie nipponiche con una guida ad hoc e semplici regole per evitare figuracce.

Le 10 regole su come mangiare il sushi:



1. Appena il sushi viene servito in tavola bisogna affrettarsi a mangiarlo. Non importa che sia crudo (e quindi non si raffreddi), il galateo vuole che si gusti subito.



2. Soprattutto per chi è alle prime armi, destreggiarsi con le bacchette può essere impegnativo. Sappiate, però, che mangiare il sushi con le mani si può, non è considerato affatto di cattivo gusto. Attenzione però, il discorso è ben diverso per il sashimi: qui niente scampo, le bacchette sono d'obbligo.



3. Se vi sentite pronti e volete usare a tutti i costi le bacchette per prendere il sushi, non infilzate mai il riso. Infatti per tradizione si infilza il cibo solo quando lo si offre ai morti.



4. Il sushi si mangi in un unico boccone. Se per voi è troppo grande, non vi resta che chiedere allo chef di tagliarvelo.



5. Sulla salsa di soia sono in molti a sbagliare. Ciò che bisogna intingervi è il pesce, non il riso che altrimenti si inzupperebbe troppo finendo per sfaldarsi.



6. Le bacchette servono anche per passare il sushi tra i commensali, ma fate attenzione perché le si devono girare dalla parte opposta rispetto a quella che si porta alla bocca.



7. Mai passarsi il sushi da bacchetta a bacchetta, perché ricorda il passaggio di ossa durante la celebrazione dei funerali.



8. Non versatevi da bere da soli. E' usanza infatti che siano gli altri commensali a farlo e ovviamente voi dovete fare altrettanto con gli altri.



9. Nei momenti di pausa, le bacchette vanno riposte una accanto all'altra sul tavolo o meglio ancora sul porta-bacchette.



10. A fine pasto dite allo chef "gochisousama deshita". No, non è una parola magica ma solo un ringraziamento che lo renderà felice.



E se le 10 regole suggerite da italiajapan.net non vi bastano, ecco le 5 cose da NON fare:



1. Non inondare il sushi di salsa di soia.



2. Non separare mai il pesce dal riso per intingerlo nella salsa di soia.



3. Non sfoggiare in modo sfrontato la vostra cultura sul sushi. Se dimostrerete umiltà, vi tratteranno meglio.



4. Non sfregate le bacchette tra di loro.



5. Non esagerate con il wasabi, anche perché di solito il sushi viene già portato con il wasabi sotto il neta.