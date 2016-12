18 giugno 2014 Il drone costruito con il cioccolato:

07:53 - Sembra incredibile, ma vola. Michael e la sua ragazza hanno realizzato il primo drone al mondo costruito quasi tutto di cioccolato. Nel video che hanno pubblicato su YouTube ci sono anche le istruzioni per imitarli, anche se non è così facile come sembra. Gli ingredienti comprendono un controllore di volo e quattro motori singoli con le rispettive eliche, oltre che un chilo di cioccolato fondente e uno al latte.