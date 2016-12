23 aprile 2014 Il cannone del Gianicolo spara pure sul web

Ogni giorno, puntuale, arriva il post: "Bum" Da più di un anno, con precisione svizzera, l'eco rimbomba in tutto il mondo grazie a Facebook, Twitter e a un misterioso utente. Che, dal 26 marzo del 2013, ha fatto cilecca solo due volte Tweet google 0 Invia ad un amico

15:57 - "Bum". Ogni giorno, puntuale come un orologio svizzero. L'eco del cannone del Gianicolo che segnala ai romani che è mezzogiorno, risuona in tutto il mondo grazie a un misterioso utente di Facebook e Twitter che, da più di un anno, spara il suo post: "Bum". Dal 26 marzo del 2013 il cannone virtuale ha fatto cilecca solo due volte, il 29 gennaio e il 22 aprile. E i responsabili, come promesso dai responsabili della pagina, ne pagheranno le conseguenze...