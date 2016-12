Il batterista che suona con il fuoco

09:13 - Forse non è un caso che la lingua inglese usi lo stesso verbo, to play, per dire sia "giocare" sia "suonare uno strumento". In effetti il musicista di questo video si diverte a giocare con il fuoco più che con la musica: riesce a produrre incredibili fiammate sincronizzate all'esecuzione. Tyler Williams ha suonato per molti anni con il grouppo rock/country Beau Hodges ma da un anno si delizia con AfterBurner, un congegno pirotecnico che utilizza il gas propano per trasformare le note in scenografiche fiammelle.