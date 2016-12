22 maggio 2014 Il ballo di fine anno si avvicina: papà premurosi proteggono le figlie La celebre festa che sancisce la fine dell'anno scolastico è il momento in cui la maggior parte degli adolescenti perde la verginità. Anche le ragazze della foto? Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:18 - Il ballo di fine anno, la celebre festa che sancisce la fine della stagione scolastica, è l'evento che ogni adolescente americano aspetta. E che ogni padre delle ragazze spera che non arrivi mai. Il motivo è semplice, visto che nel cosiddetto prom la maggior parte dei giovani perde la propria verginità. Ai papà immortalati in queste immagini la cosa non sembra andare giù e così lanciano un "timido" avvertimento ai cavalieri delle figlie.