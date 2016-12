I tracciati delle rotte aeree sui cieli del Nord Atlantico riprodotti in un video

15:40 - Partire da un aeroporto e atterrare in un altro. Come il "nostro" volo chissà quanti altri ce ne siano nell'arco di 24 ore. Il Nats, la compagnia mondiale di controllo del traffico aereo ha riprodotto in un video i tracciati delle rotte dei voli in Gran Bretagna e nei cieli del Nord Atlantico. Ecco le spettacolari immagini.