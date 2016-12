10:22 - I libri diventano navi, topolini, mostri e sirene nelle creazioni di Jodi Harvey-Brown, artista della Pennsylvania nota anche come Wetcanvas. Prendendo ispirazione dalle stesse pagine stampate, ogni opera è una resa tridimensionale della narrativa più celebre. Da Moby Dick e Tom Sawyer passando per Ventimila leghe sotto i mari, Harvey -Brown riesce a catturare il momento clou di ogni romanzo per ricrearlo con le pagine.