I ritratti sulle mappe di Ed Fairburn

15:31 - Ed Fairburn è un artista Gallese (Gran Bretagna) che adopera una particolare tecnica figurativa per realizzare ritratti su mappe. Alla base delle sue opere, vecchie carte geografiche, geologiche, topografiche, astrologiche e ferroviarie utilizzate come "fogli" sui quali disegnare volti umani perfettamente integrati alle mappe. Sulle rive di fiumi o sulle pendici di montagne, nascono così dei ritratti dettagliatissimi di uomini e donne armoniosamente combinati in un risultato davvero affascinante a vedersi.