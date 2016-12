10 aprile 2014 I personaggi dei film cult in cerca di lavoro Cosa farebbero le icone del cinema se dovessero perdere la parte? Ognuno di essi cercherebbe di trovare un'occupazione, anche distribuendo i bigliettini da visita Tweet google 0 Invia ad un amico

09:11 - La coppia di creativi italiani di Invasione Creativa ha realizzato una serie di simpatici bigliettini da visita destinati ai protagonisti dei film di successo ponendosi la domanda: cosa farebbero nella vita se da un giorno all'altro non avessero più il lavoro? Sicuramente farebbero di necessità virtù e cercherebbero di rimanere nell'ambito lavorativo in cui hanno sempre vissuto. Il pesciolino Nemo quindi aprirebbe un sushi bar, tutti i maghetti di Hogwards del film Harry Potter si unirebbero per creare un'impresa di pulizie, le Tartarughe Ninja diventerebbero degli esperti pizzaioli e Optimus Prime, il camion protagonista di Transformer, gestirebbe una ditta di trasporti eccezionali.