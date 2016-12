16 settembre 2014 I pastelli diventano mini sculture, scoprire da adulti il piacere di tornare bambini L'artista Hoang Tran ha scolpito dozzine di matite ispirandosi ai personaggi di film e serie tv famose, divertimento assicurato per i grandi come per i più piccoli Tweet google 0 Invia ad un amico

10:28 - Star Wars, Breaking Bad, Game of Thrones e molti altri. Non manca nessun protagonista della cultura pop degli ultimi decenni su questi pastelli scolpiti dall'artista Hoang Tran. Dozzine di esemplari unici che l'artista ha decorato ispirandosi a film e serie tv famose, ma anche a ricorrenze speciali come il matrimonio. Un modo per riscoprire da adulti uno dei passatempi preferiti dai bambini di ogni generazione.