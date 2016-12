3 aprile 2014 I monumenti di tutto il mondo si tingono di blu per la Giornata dell'Autismo Centinaia le città che hanno aderito all'iniziativa illuminando uno dei propri luoghi simbolo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:37 - Sono stati centinaia i monumenti in tutto il mondo illuminati di blu per la Giornata Mondiale dell'Autismo promossa dall’Assemblea delle Nazioni Unite. "La Giornata Mondiale dell'Autismo deve servire a qualcosa di più che generare comprensione - ha spiegato il Segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon -. E' una chiamata all'azione per celebrare le menti creative delle persone con disturbi dello spettro autistico, e per rinnovare il nostro impegno per aiutarli a realizzare il loro grande potenziale".