I mattoni diventano sculture

L'originale tecnica scultorea dell'artista americano Brad Spencer si può ammirare in numerosi spazi pubblici localizzati in tutto il sud-est della Charlotte, Greenville e Asheville. Molte delle opere giocano con uso architettonico del mattone, e il fatto che questo sia in genere un materiale le cui forme visive raramente si estendono al di là qualcosa di più di un muro, rende il risultato ancora più affascinante. A essere scolpiti sono bambini, donne e figure varie. La tecnica del rilievo conferisce loro un effetto tridimensionale che lo stesso scultore definisce "familiare". A proposito della sua arte dice: "La scultura in mattone può essere fatta risalire all'antica Babilonia , ma rimane un accessorio fresco e interessante per qualsiasi edificio, parete o ambiente. Il mezzo mattone ha lunga durata, bassa manutenzione e si mescola bene in ambienti dove sono presenti altre costruzione in mattoni." Sul sito di Spencer è possibile visionare gran parte delle sue creazioni.