9 febbraio 2014 I funamboli camminano tra le mongolfiere in volo: dopo pochi passi precipitano L'incredibile impresa tentata dagli Skyliners, un gruppo di esperti in performance estreme. Per fortuna erano tutti dotati di paracadute Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

21:10 - Una corda tesa tra due mongolfiere, un gruppo di funamboli, qualche paracadute e un cielo blu tutto da sfidare. Sono questi gli ingredienti dell'impresa tentata il 6 febbraio dagli Skykiners, un gruppo di atleti e performer francesi che sfidano le altezze con diverse specialità estreme. Il video da vertigini documenta la loro ultima follia e mostra le leggiadre passaggiate sul cavo teso tra le due mongolfiere e le ripetute cadute del team. Per fortuna tutti i funamboli erano muniti di paracadute per cui non hanno riportato alcun danno. Solo molte risate, palate di adrenalina e neanche un briciolo di paura. Nessuno di loro, però, è riuscito a raggiungere il secondo pallone aerostatico.