25 luglio 2014 I disegni 3D che escono dal foglio Ramon Bruin, 32 anni, fa un uso creativo di carta e matite colorate per produrre illustrazioni che sembra abbiano vita propria. L'artista ha iniziato 5 anni fa a sperimentare questa tecnica

14:09 - Un illustratore olandese ha combinato disegni e fotografie per creare impressionanti immagini in 3D. Ramon Bruin, 32 anni, fa un uso creativo di carta e matite colorate per produrre illustrazioni che sembra abbiano vita propria. L'artista ha iniziato 5 anni fa a sperimentare questa tecnica. "Ho scoperto questo modo di disegnare per caso. Ho notato come l'immagine si trasformava quando cambiavo l'angolo della mia macchina fotografica", ha detto. Ecco i suoi disegni che sembrano saltare fuori dalla pagina.