I cambiamenti delle città durante il Novecento

18:56 - Non ci metteremo certo a fare il solito discorso del “come era bello quando era tutta campagna”, ma alcune immagini sono davvero sorprendenti. Città completamente immerse nella natura sono state trasformate in centri urbani. Grattacieli, ponti, fontane sono diventati il paesaggio di "oggi", cancellando per sempre il paesaggio di "ieri".