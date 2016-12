6 maggio 2014 Hong Kong, hostess di volo criticano le loro divise: "Troppo corte, rischiamo molestie" Il sindacato delle assistenti protesta per l'abbigliamento fornito dalla compagnia asiatica Cathay Pacific, ritenuto eccessivamente sexy e provocante Tweet google 0 Invia ad un amico

16:03 - "Le nostre camicette sono troppo corte e le gonne strette. Ogni dieci voli subiamo una molestia". Le hostess della compagnia asiatica Cathay Pacific, con sede a Hong Kong, hanno avanzato una protesta nei confronti dei vertici aziendali a proposito dell'abbigliamento che viene loro fornito. Le divise sono ritenute troppo sexy e indurrebbero i passeggeri a gesti e apprezzamenti esagerati durante i voli, anche se in realtà il look non sembra essere così "spinto".

Abbigliamento sexy - La protesta è partita dalle hostess stesse ed è portata avanti dal sindacato delle assistenti, il Cathay Pacific Airways Flight Attendants Union (Cpafau). I rappresentanti chiedono un restyling delle uniformi, introdotte nel 2011 e che dovrebbero essere utilizzate per almeno dieci anni. Secondo le hostess, gli indumenti sono eccessivamente corti e stretti, il che renderebbe i loro movimenti impacciati. Il problema principale però è rappresentato dalle porzioni di pelle lasciate scoperte sul girovita, sulla schiena e sulle gambe.



Una molestia ogni dieci voli - Le divise, create dallo stilista Eddie Lau, sono composte da camicette bianche, gonne rosse con due spacchi sui fianchi, calze velate e tacchi alti. Le giacche sono invece facoltative, a seconda delle condizioni climatiche. Questa mise avrebbe provocato un'impennata delle molestie nei confronti delle assistenti, che affermano di subirne mediamente una ogni dieci voli. Il Daily Mail riporta i numeri di uno studio condotto dalla Commissione pari opportunità di Hong Kong, secondo cui il 27 per cento delle hostess di Hong Kong avrebbe subito avances o apprezzamenti nel giro di dodici mesi. Questa tendenza ha causato tra l'altro alcuni ritardi nella partenza dei voli, a causa delle denunce delle assistenti alla polizia aeroportuale.