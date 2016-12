Hitachi ha progettato l'ascensore-razzo

16:04 - Quante volte c'è capitato di entrare in un ascensore ed essere travolti dall'ansia per il tempo che sembra non passare mai dentro pochi metri quadrati con qualche sconosciuto non sapendo che dirsi? E se il palazzo fosse un grattacielo di oltre 500 metri? Grazie a Hitachi non sarà più un problema. Il colosso dell'alta ingegneria giapponese ha progettato l'ascensore più veloce al mondo, in grado di percorrere dall'alto al basso e viceversa in 72 km/h.

Cioè pari a 95 piani in circa 43 secondi. Il nuovo record polverizza quello attuale detenuto da un ascensore montato in un grattacielo di Taiwan, capace di operare a 1.010 metri/minuto. Gli ingegneri della conglomerata nipponica hanno ottenuto questi risultati grazie alla messa a punto di un nuovo e potente motore e di cavi speciali più leggeri del 30% rispetto a quelli tradizionali.



L'ascensore, in più, utilizza un numero doppio del normale di dispositivi per il controllo delle vibrazioni per assicurare la stabilità. Il primo modello sarà installato su un mega edificio dell'alta finanza di 111 piani e 530 metri di altezza che dovrebbe essere completato nel 2016 a Guangzhou, in Cina. Hitachi ha iniziato a produrre ascensori nel 1968, con un modello dalla velocità di 300 metri al minuto (circa 18 km/h) installato in un edificio nel centro di Tokyo.