5 marzo 2014 Gravity vince l'Oscar e la Nasa raccoglie la sfida, a colpi di immagini dallo spazio L'ente spaziale Usa ha pubblicato una serie di fotografie che riprendono quelle del film di Cuaron, per mostrare cosa si vede realmente sopra la Terra

13:03 - Durante la recente notte degli Oscar, "Gravity" è stata la pellicola più premiata. Ben sette riconoscimenti per il film di Alfonso Quaron, che ha potuto contare sulle interpretazioni di George Clooney e Sandra Bullock. A favore del regista messicano ha giocato però anche la qualità delle immagini e della fotografia, con le suggestive riprese nello spazio. Per non essere da meno, la Nasa ha pubblicato una serie di scatti che riprendono le scene del film; il confronto lo vince l'ente spaziale americano, giusto per ribadire la propria superiorità nel campo.