13:07 - Da sempre sognava una figlia. Ma la natura le ha regalato tre maschi e poi privata della gioia di essere ancora mamma e coronare il suo sogno. Becky Tully, 38enne londinese, nel 2009 è stata sottoposta a un'isterectomia. Da quel giorno ha deciso di "adottare" cinque bambole di silicone che somigliano davvero a dei bimbi in carne e ossa. E ha iniziato ad acquistare, per loro, vestitini e scarpine arrivando a spendere, in pochi anni, circa 21mila euro.

Chissà cosa pensano il 20enne Joshua, il 17enne Jack e l'11enne Jacob, figli "veri" della donna, dei loro nuovi fratellini e sorelline... I silenziosi Emma, James, Max, Sophie e Connor, intanto, si godono - si fa per dire - l'infinito affetto di mamma Becky, supportata, anche da un punto di vista economico, dal marito Andrew, 40 anni.