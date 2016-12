Google festeggia con un doodle i 40 anni del celebre cubo di Rubik

12:05 - Oggi il tradizionale doodle che compare sulla homepage di Google si anima con un gioco tridimensionale che ha fatto impazzire il mondo: si tratta del famosissimo cubo di Rubik, uno dei rompicapo più celebri di sempre che proprio oggi compie 40 anni. Basterà cliccare sull'immagine interattiva pubblicata dal motore di ricerca per iniziare a giocare e condividere con gli altri utenti mosse, record e strategie di risoluzione. Inventato nel 1974 dal professore di architettura e scultore ungherese Ernő Rubik, il cubo "magico" vanta il primato di giocattolo più venduto nella storia con circa 300 milioni di pezzi, imitazioni comprese.

Il nome che lo lega al suo ideatore è stato deciso nel 1980 dall’azienda Ideal Toys che ne ha curato la commercializzazione. È composto da nove quadrati su ognuna delle sei facce, per un totale di 54. Questi presentano sei colori diversi e l’obiettivo del gioco è quello di mescolare e rimettere in ordine ogni faccia in modo che tutti i quadrati abbiano la stessa colorazione. L'impresa non è assolutamente semplice: le combinazioni possibili infatti sono ben 43.252.003.274.489.856.000, di cui una soltanto è quella corretta. Attualmente il record del mondo per la risoluzione più veloce del rompicapo è attribuito all’olandese Mats Valk (classe 1996), capace di riposizionare correttamente tutti i quadrati delle sei facce in soli 5,55 secondi.